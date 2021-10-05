Ни разу голосов для отстранения Стефанчука не хватило. Это случилось 5 октября после отстранения от ведения заседаний главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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Стефанчука дважды пытались отстранить от ведения заседаний

Заявление об отстранении первого заместителя главы Верховной Рады Руслана Стефанчука от ведения пленарных заседаний подали две фракции – "Европейская солидарность" и "Голос".

Из-за конфликта интересов Стефанчук передал рассмотрение вопроса вице-спикеру Елене Кондратюк.

Депутаты не поддержали отстранение, ведь "за" было только 66 голосов.

Кстати, это была вторая попытка за день по отстранению Стефанчука. Предыдущий раз также за отстранение проголосовало менее 70 нардепов.

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