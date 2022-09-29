Также наши защитники отразили множество атак врага. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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ВСУ уничтожили три ЗРК С-300

27 сентября на Запорожском направлении в районе населенного пункта Токмак нашей военные уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300. Санитарные и безвозвратные потери личного состава противника уточняют.

За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки врага в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Одрадивка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок, наша авиация в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов, 10 мест скопления вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили 4 БПЛА и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ракетные войска и артиллерия продолжают наносить огневое поражение по объектам противника. В частности, за сутки, поражены 2 командных пункта, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, одна станция-ретранслятор, 3 станции РЭБ, 2 склада с боеприпасами и один – с горюче-смазочными материалами.

Оккупанты наносят удары по Украине

За минувшие сутки враг нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов, совершил более 82 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От вражеских ударов пострадало более 28 населенных пунктов. В частности, Северск, Белогоровка, Юрьевка, Марьинка, Кривой Рог, Вышетарасовка, Николаев и терновые поды.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Блесна Черниговской области, а также Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлебороб, Миропольское и Рясное Сумской области;

– в районах населенных пунктов Сеньковка и Блесна Черниговской области, а также Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлебороб, Миропольское и Рясное Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечье, Сосновка, Красное, Грушевка, Сеньково, Двухлетняя и Колодезное;

– в районах населенных пунктов Стрелечье, Сосновка, Красное, Грушевка, Сеньково, Двухлетняя и Колодезное; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Новоселовка, Старый Караван, Щурово, Закотное, Дубрава, Озерное и Верхнекаменское;

– в районах населенных пунктов Новоселовка, Старый Караван, Щурово, Закотное, Дубрава, Озерное и Верхнекаменское; на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадивка, Зайцево, Веселая Долина, Торецк, Опытное, Ивановское, Яковлевка, Белогоровка и Веселое;

– Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадивка, Зайцево, Веселая Долина, Торецк, Опытное, Ивановское, Яковлевка, Белогоровка и Веселое; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Пески, Первомайское и Марьинка.

– Авдеевка, Бердичи, Пески, Первомайское и Марьинка. На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Вместе с тем, осуществлял артиллерийские обстрелы неподалеку Новоукраинки, Нескучного, Времовки, железнодорожного, Гуляйполя, волшебного, Красного, Новополя и Успеновки.

противник активных действий не вел. Вместе с тем, осуществлял артиллерийские обстрелы неподалеку Новоукраинки, Нескучного, Времовки, железнодорожного, Гуляйполя, волшебного, Красного, Новополя и Успеновки. На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы около 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры врага на данном направлении, совершил около 45 вылетов БпЛА.

В России продолжается мобилизация

Российское военное руководство продолжает принимать меры по восполнению потерь в живой силе, в частности, комплектовать свои подразделения за счет заключенных. По имеющейся информации, в учебный центр на территории Ростовской области прибыло около 400 человек указанной категории. Их подготовка продлится до 30 сентября.

Также Враг продолжает направлять в районы ведения боевых действий только что отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав. Так, 26 сентября в Лиман Донецкой области выбыло 7 единиц танков, 2 из которых попали в ДТП во время следования. Кроме этого, должной огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли.

Кроме того, известно об отправке из Севастополя в Херсонскую область 2 тысяч человек мобилизованных из Крыма.

К тому же военные комиссары на временно оккупированной территории полуострова получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар, с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий. В течение 26 сентября только в Сакском районе мобилизовано 21 человек указанной национальности.

Элитные подразделения россии пополняют мобилизованными

Напомним, что российские власти отправляют на фронт только что мобилизованных россиян. Таким образом они хотят усилить остатки самых элитных подразделений.

Впрочем, аналитики считают, что добавление новомобілізованих сил вряд ли добавит частям армии решающую боевую мощь.

Достойно внимания – появился список, который мобилизованные в России должны подготовить: смотрите видео