Також наші захисники відбили багато атак ворога. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зверніть увагу Бачать далеко і цілять мітко: ЗСУ показали, як знищували ворожу техніку та гаубицю "Мста – С"

ЗСУ знищили три ЗРК С-300

27 вересня на Запорізькому напрямку в районі населеного пункту Токмак нашій військові знищили три зенітні ракетні комплекси С-300. Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюють.

За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки ворога в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань, наша авіація протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів, 10 місць скупчення озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 4 БпЛА та 4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Ракетні війська і артилерія продовжують завдавати вогневого ураження по об’єктах противника. Зокрема, за добу уражено 2 командні пункти, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, одну станцію-ретранслятор, 3 станції РЕБ, 2 склади з боєприпасами та один – з паливо-мастильними матеріалами.

Окупанти завдають ударів по Україні

За минулу добу ворог завдав 3 ракетні та 8 авіаційних ударів, здійснив понад 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждало понад 28 населених пунктів. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Юр’ївка, Мар’їнка, Кривий Ріг, Вищетарасівка, Миколаїв та Тернові Поди.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка та Блешня Чернігівської області, а також Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлібороб, Миропільське та Рясне Сумської області;

– в районах населених пунктів Сеньківка та Блешня Чернігівської області, а також Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлібороб, Миропільське та Рясне Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка, Сенькове, Дворічна та Колодязне;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Новоселівка, Старий Караван, Щурове, Закітне, Діброва, Озерне та Верхньокам’янське;

– в районах населених пунктів Новоселівка, Старий Караван, Щурове, Закітне, Діброва, Озерне та Верхньокам’янське; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Торецьк, Опитне, Іванівське, Яковлівка, Білогорівка та Веселе;

– Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Торецьк, Опитне, Іванівське, Яковлівка, Білогорівка та Веселе; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Піски, Первомайське і Мар’їнка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Разом з тим, здійснював артилерійські обстріли неподалік Новоукраїнки, Нескучного, Времівки, Залізничного, Гуляйполя, Чарівного, Червоного, Новополя та Успенівки.

противник активних дій не вів. Разом з тим, здійснював артилерійські обстріли неподалік Новоукраїнки, Нескучного, Времівки, Залізничного, Гуляйполя, Чарівного, Червоного, Новополя та Успенівки. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог, на даному напрямку, здійснив понад 45 вильотів БпЛА.

У росії триває мобілізація

Російське військове керівництво продовжує вживати заходів з поповнення втрат в живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи ув’язненими. За наявною інформацією, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їх підготовка триватиме до 30 вересня.

Також ворог продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад. Так, 26 вересня до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування. Крім цього, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли.

Крім того, відомо про відправлення із Севастополя до Херсонської області 2 тисяч осіб мобілізованих з Криму.

До того ж військові комісари на тимчасово окупованій території півострова отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар, із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій. Впродовж 26 вересня лише у Сакському районі мобілізовано 21 особу зазначеної національності.

Найелітніші підрозділи росії поповнюють мобілізованими

Нагадаємо, що російська влада відправляє на фронт щойно мобілізованих росіян. Таким чином вони хочуть посилити залишки найелітніших підрозділів.

Втім, аналітики вважають, що додавання новомобілізованих сил навряд чи додасть частинам армії вирішальну бойову міць.

Варте уваги – З'явився список, що мобілізовані у росії мають підготувати: дивіться відео