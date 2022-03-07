"Ану слезай с крыши!"

Российские оккупанты зашли в город Токмак в Запорожской области. Вражеские военные разместили своих снайперов на крышах построек.

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Но в городе до сих пор развевается флаг Украины. Люди не дают оккупантам снимать "сине-желтое" знамя.

Они даже кричат на снайперов: "Ану слезай с крыши!"

Смотрите видео как люди не дают снимать флаги (Внимание, в видео есть нецензурная лексика)

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