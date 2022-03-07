"Ану злазь з даху!"
Російські окупанти зайшли в місто Токмак, що в Запорізькій області. Ворожі військові розмістили своїх снайперів на дахах будівель.
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Та в місті досі майорить прапор України. Люди не дають окупантам знімати "синьо-жовтий" стяг.
Вони навіть кричать до снайперів: "Ану злазь з даху!"
Дивіться відео, як люди не дають знімати прапори (Увага, у відео є нецензурна лексика)
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