Цинические преступления россиян в Киевской области и других оккупированных территориях являются геноцидом украинского народа. И как бы страшны ни были факты зверств оккупантов, о них нужно рассказывать. Чтобы о Сребренице 21 века в Украине узнал весь мир.

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Российские изверги издевались над детьми

Ведь жестокость российских военных не имеет предела. По данным журналиста Евгения Спирина, захватчики издевались не только над взрослыми, но даже над детьми. Некоторым связывали руки, некоторых насиловали.

У некоторых убитых детей связаны руки. Дети. Связывали детей. Застреленные собаки. Убитые женщины. Девочки до 10 лет с разорванными влагалищами. Ирпень, Буча, Дмитровка…

– приводит страшные факты журналист.

Совершать такие зверства могли разве что изверги, иначе россиян и не назовешь. И они должны сполна поплаться за содеянное.

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