У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука подозревают коронавирус: подробности

Первое подозрение на COVID-19 среди украинских политзаключенных в России: в московском СИЗО инфекцию мог подхватить Сергей Бугайчук. Мужчина – бывший проводник Укрзализныци, которого в России обвинили по надуманной статье и посадили за решетку.

О вероятном инфицировании и неудовлетворительном состоянии украинского пленника на своей фейсбук-странице сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова.

Ранее У украинского политзаключенного возможен коронавирус, но Россия не допускает к нему врачей

У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука подозрение на заражение коронавирусной инфекцией – появились симптомы острой респираторной болезни: сухой кашель, повышенная температура, сильная головная боль и боль в суставах,

– рассказала правозащитница.

По ее словам, значительное ухудшение состояния здоровья у Сергея произошло после того, как его этапировали из Брянского СИЗО в следственный изолятор в Москве.

По прибытию в московской тюрьме его поместили на 14-дневный карантин, который позже продлили до 21 дня, ведь российские врачи сообщили, что он контактировал с лицом, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

При этом мужчину до сих пор не обеспечили надлежащей медицинской помощью: не сделали ни одного анализа. Кроме того, не обеспечили средствами индивидуальной защиты и дезинфектором.

Руководство пенитенциарного учреждения страны-оккупанта сознательно нарушает права гражданина Украины. Безотлагательно обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры,

– заявила Денисова.

Она также обратилась с призывом к международному сообществу. Денисова просит усилить давление на государство-агрессора и посодействовать скорейшему освобождению пленников Кремля.

Кто такой Сергей Бугайчук?

Незаконно осужденный к 9,5 годам лишения свободы украинец. Его задержали 11 июля 2018 года. Бугайчук – проводник, который работал в пассажирском вагонном депо "Ковель". Ему инкриминировали то, что он в составе группы лиц из трех человек якобы переправлял через украинско-российскую границу для дальнейшей перепродажи оружие: пистолет Glock 19, а также 10 стволов к пистолету "Макаров".