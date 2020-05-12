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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

В українського політв’язня Сергія Бугайчука підозрюють коронавірус: подробиці

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Сергій Бугайчук може бути інфікований COVID-19: подробиці
Сергій Бугайчук / Фото з фейсбук-сторінки Людмили Денісової

Перша підозра на COVID-19 серед українських полівтв’язків у Росії: у московському СІЗО інфекцію міг підхопити Сергій Бугайчук. Чоловік – колишній провідник Укрзалізниці, якого у Росії обвинуватили за надуманою статтею та посадили за грати.

Про ймовірне інфікування та незадовільний стан українського бранця на своїй фейсбук-сторінці повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова.

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В українського політв'язня Сергія Бугайчука підозра на зараження коронавірусною інфекцією – з'явилися симптоми гострої респіраторної хвороби: сухий кашель, підвищена температура, сильний головний біль та біль у суглобах,
– розповіла правозахисниця.

За її словами, суттєве погіршення стану здоров'я у Сергія відбулося після того, як його етапували з Брянського СІЗО до слідчого ізолятора у Москві.

По прибуттю до московської в'язниці його помістили на 14-денний карантин, який пізніше продовжили до 21 дня, адже російські лікарі повідомили, що він контактував з особою, у якої діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19.

При цьому чоловіка досі не забезпечили належною медичною допомогою: не зробили жодного аналізу. Крім того, не забезпечили засобами індивідуального захисту та дезінфектором.

Керівництво пенітенціарної установи країни-окупанта свідомо порушує права громадянина України. Невідкладно звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити термінових заходів,
– заявила Денісова.

Вона також звернулася із закликом до міжнародної спільноти. Денісова просить посилити тиск на державу-агресора та посприяти якнайшвидшому звільненню бранців Кремля.

Хто такий Сергій Бугайчук? Незаконно засуджений до 9,5 років позбавлення волі українець. Його затримали 11 липня 2018 року. Бугайчук – провідника, який працював у пасажирському вагонному депо "Ковель". Йому інкримінували те, що він у складі групи осіб із трьох осіб нібито переправляв через українсько-російський кордон для подальшого перепродажу зброю: пістолет Glock 19, а також 10 стволів до пістолета "Макаров".

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Коронавірус COVID-19 Людмила Денісова Українці в полоні РФ
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