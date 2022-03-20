Об этом заявил экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак в эфире 24 канала.

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По его словам, еще ни в каких войнах не было такого, чтобы горожане выгнали вооруженных оккупантов голыми руками.

То, что я сегодня (20 марта – 24 канал) увидел – это огромное моральное преимущество, когда в принципе оккупант не может применить оружие к людям, ведь видит, что они абсолютно бесстрашны,

– подчеркнул Чумак.