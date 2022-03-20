Про це заявив ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак в ефірі 24 каналу.

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За його словами, ще у жодних війнах не було такого, щоб містяни вигнали озброєних окупантів голими руками.

Те, що я сьогодні (20 березня – 24 канал) побачив – це величезна моральна перевага, коли в принципі окупант не може застосувати зброю до людей, адже бачить, що вони абсолютно безстрашні,

– наголосив Чумак.

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