Максимально негативный для Германии сценарий

Поскольку возможность поражать российские войска на дистанции и стерилизация аэродромов в радиусе 300 километров – это подрыв способности наступать. А прореживание ПВО – это повышение эффективности наших атак вглубь. Ракеты можно доставить быстро, устроить россиянам в июне месячник больших пожаров. Главное – чтобы эти ракеты были. Тогда летнее наступление в значительной степени останется на бумаге. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Здесь много подробностей, смотреть будем по факту. Далее поговорим о том, на что стоит обратить внимание.

Reuters сообщил, что генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Броер 19 мая выдал директиву: перевооружить Бундесвер современными системами до 2029 года. То есть за 3,5 – 4 года. Это не является сюрпризом. Бройер в интервью Welt полтора месяца назад анонсировал задачу по обеспечению к 2029 году боевой готовности Бундесвера численностью около 200 тысяч человек. Ранее тоже звучали подобные тезисы.

В марте глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каль отметил: чем раньше закончится горячая фаза войны России против Украины, тем раньше Кремль будет технически готов напасть на Европу.

При этом Каль бросил порезавшую нас фразу: если война закончится раньше 2029 – 2030 года.

Среди приоритетов, указанных Броером: наращивание возможностей ПВО, накопление средств для ударов на более 500 километров, РЭБ, космос, а также боеприпасы всех типов. НАТО ожидает от Германии наращивания возможностей ПВО в 4 раза.

На цели ремилитаризации будут направлены средства от ослабления "долгового тормоза", что стало возможным из-за (по сути, благодаря) девиантного поведения США.

На днях вышло интервью с главой Службы внешней разведки Украины Олегом Иващенко, где указано: в течение 2 – 4 лет после окончания войны с Украиной Россия будет технически готова к новой агрессии – против Европы. На этот временной диапазон влияют различные факторы, в частности – наличие санкций.

Поэтому гипотетическое "подмораживание" войны в 2025 году с условием отмены части санкций со стороны США – это максимально негативный для Германии сценарий. Поэтому немцы и ЕС в целом так нервничают.

При этом угрозы усиления санкций с целью приближения мира выглядят определенным противоречием для Европы. Поэтому санкции ЕС в основном декоративные и с отложенным эффектом. Хотя есть почва, где интересы Украины и Германии (Европы) в деталях совпадают.

В чем совпадают интересы Украины и Германии

Так, командующий сухопутных войск Германии Альфонс Майс две недели назад заявил: из-за милитаризации экономики и общества Россия накапливает боевой потенциал, который не полностью расходуется против Украины. "Излишки" накапливаются против Европы.

Исходя из логики немецкого генерала, чем дольше продлится война, тем больший потенциал сгенерирует разогретая военная машина России. Поэтому военную машину надо охлаждать/ломать, не снижая темпов ремилитаризации Европы и удерживая санкции.

Демонтаж экономических, технических и технологических возможностей России вести войну – это момент, где полностью совпадают интересы Украины и Германии. Наращивание ударной мощи в глубину – также полное совпадение. Как и ПВО. Причем в Украине все это делать значительно дешевле с оперативным тестированием в боевых условиях.

То есть максимально разумное применение ресурсов Германии – наращивание инвестиций в украинский ВПК. Здесь миллиард вопросов. Не только деньги – сырье, оборудование, "софт", подключение Украины к протоколам обмена информацией и тому подобное. А также реальные санкции против России.

Иначе возникает прагматическая ситуация, которую немцы должны хорошо понимать. Воевать до 2029 года – противоречит интересам Украины. Украина будет искать возможности выхода из войны. Формат и последствия этого выхода могут поднять риски для Германии. Особенно, если Украина будет исключена как фактор сдерживания России.

Чтобы Украина оставалась сдерживающим фактором на стороне Европы, надо предлагать что-то серьезное. Европа не предлагает. Долго так продолжаться не может.