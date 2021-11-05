У Украины ядерного топлива – на полтора года вперед

Запасы топлива на украинских атомных станциях рассчитаны на полтора года работы. Даже если будут определенные ограничения по поставкам топлива, это не повлияет на работу АЭС.

Россия может создавать преграды поставкам топлива. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко. Дело в том, что половина блоков АЭС работает на российском топливе.

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АЭС "спокойно будут работать"

Однако есть запасы на полтора года вперед. Поэтому, если будут такие ограничения, они не повлияют на работу АЭС.

Резерв ядерного топлива, закупленного заранее, позволяет абсолютно спокойно проходить ОЗП. На сегодняшний день имеется 146% годовой потребности для блоков ВВЭР-1000 и 150% для ВВЭР-440,

– сказал министр.

Поэтому, по словам Галущенко, в этом плане Украина спокойная.

Хотели перейти на американское ядерное топливо

Еще исполнявший обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявлял, что Украина должна полностью перейти к использованию ядерного топлива из США. Таким образом, государство сможет отказаться от российского. По прогнозам чиновника, это даже могло произойти раньше, чем до 2023 года.

В сентябре 2020 года американская компания Westinghouse Electric Company и "Энергоатом" подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов Ровненской АЭС.