У вас есть шанс выжить, – Зеленский обратился к российским солдатам
Владимир Зеленский сказал, что у российских солдат еще есть шанс выжить. Они должны понимать, что в Украине их не ждет ничего, кроме смерти и плена.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским солдатам во время утреннего брифинга 9 марта, сообщает 24 канал.
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Российские солдаты, у вас есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали, что мы не сдадимся. Потому что это наш дом, наши семьи и дети. Мы будем воевать пока не вернем свою землю и пока не ответим за всех наших убитых людей, за наших убитых детей,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул: "вы еще можете спастись, если просто уйдете. Не верьте своим командирам, которые говорят, что у вас есть еще шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет кроме гибели, кроме плена".
Вы забираете наши жизни и отдадите свои
Зеленский подчеркнул, что украинские военные имеют перехваченные записи – российские командиры уже все понимают.
Нужно заканчивать эту войну, возвращаться к миру. Уходите из наших домов, возвращайтесь к своим,
– добавил Зеленский.
Утреннее обращение Зеленского 9 марта – видео
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