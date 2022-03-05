В Верховной Раде объяснили, как будут наказывать за воровство украинского оружия и техники

Верховная Рада приняла меры против мародерства диверсантов и российских оккупантов. Принят законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за воровство на поле боя вещей украинских защитников.

Мародерство, как военное преступление, будет караться лишением свободы от 3 до 10 лет. Народная депутат Елена Шуляк объяснила, как будет применяться наказание, передает Верховная Рада Украины.

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Что предполагает новый законопроект

Законопроект №7124 призван противодействовать фактам мародерства, ныне распространенным и фиксируемым во многих регионах нашей страны. Мародерство недопустимо в цивилизованной стране – нашу технику и оружие разграблять недопустимо. Это не касается трофейной техники и оружия – привезенного оккупантами на территорию Украины.

Ромам за угнанный вражеский танк ничего не угрожает,

– объяснила Елена Шуляк.

Так, мародерство, как военное преступление, будет наказываться заключением на срок от 3 до 10 лет. При этом похищение военнослужащими или гражданскими лицами украинской техники, оружия и вещей за пределами поля боя образует состав корыстного преступления против собственности.

Верховная Рада ужесточает наказание за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств и боевых действий для собственной наживы путем ограбления украинцев, в том числе убитых или раненых.

Кроме законодательства о мародерстве, внесены изменения и дополнения в статьи Уголовного кодекса Украины:

185 "Кража";

186 "Грабеж";

187 "Разбой";

189 "Требование";

191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Елена Шуляк подчеркнула, что даже во время войны люди должны оставаться людьми. Если кто-то с пророссийскими (антиукраинскими) настроениями этого еще не понял, то уголовная ответственность, по убеждению нардепки, поможет это осознать.

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