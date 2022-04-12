В первой части поста я объясню, почему Арестович прав. (Спойлер: есть еще вторая часть поста).

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Сколько будет продолжаться война

Арестович прав, что война с Россией будет продолжаться до 2035 года. Посмотрите сами. Мы верим, что Вооруженные силы Украины разобьют врага и освободят украинскую территорию. В худшем случае за врагом останется какой-то кусок земли (какой именно, не является темой моего сообщения). В лучшем случае последний российский солдат покинет последний квадратный метр нашей территории.

И что будет дальше?

Дальше последуют мирные переговоры (настоящие, а не такие, как сейчас). И будет мир. И мы вернемся строить, любить, пить кофе и делать тысячи других мирных дел, не забывая укреплять Вооруженные силы. А что будет делать Россия? А она будет готовиться к новой войне.

Ресентимент и желание мести будут тщательно раздуваться пропагандой гораздо больше, чем до сих пор. Какие-то санкции останутся, какие-то будут сняты, и РФ будет искать лазейки восстановить военную мощь. Так или иначе, в Кремле (а точнее, в бункере) останется Путин или его преемник (такой же), и никуда не денутся гигантские арсеналы оружия массового поражения.

Война вернется, и так будет до тех пор, пока мировому сообществу это не надоест, и тогда реализуется план "7Д", о котором я уже писал: демилитаризация, денуклеаризация, децентрализация, демократизация, декоммунизация, десталинизация, депутинизация. Сделать это без оккупации страны можно только тогда, когда есть новые лидеры внутри, а сейчас их нет. Тогда Россия уже не будет представлять угрозу, и война закончится.

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Россия развалится

Кто живет на фронтире, на границе Дикого поля, тот должен держать ружье наготове. Всегда.

Теперь вторая часть поста. В ней я объясню, почему Арестович не прав. Потому что война закончится гораздо раньше.

Потому что мы построим такую ​​мощную экономику (избавившись от бюрократии, олигархии, монополий, государственных предприятий, привилегий, коррумпированных судов, чрезмерного бремени перераспределения ВВП через бюджет и других признаков экономической несвободы), что это позволит нам создать армию, на которую никто не рискнет нападать.

А Россия тем временем развалится, не без нашей помощи (нет, вы не подумайте чего-нибудь такого – помощь будет только добрым словом). И с новыми государствами у нас будет договор о мире, дружбе, жвачке. Потому что мы им будем нужны.

Так война и кончится. Значительно раньше 2035 года. Как вы уже поняли, это два сценария. Выбирать нам. Главное – не забыть, потому что иначе наше будущее за нас выберет кто-то другой.

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