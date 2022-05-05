Зеленский заявил это в своем ежедневном видеообращении. Он прокомментировал ракетные удары, которые Россия нанесла по украинским городам.

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Президент отметил, что российские захватчики ударили по Днепру, Николаеву, Одессе, Запорожью, по городам Донбасса и другим регионам.

Все эти преступления получат ответ. Как юридическое, так и вполне практическое – на поле боя,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что обсуждает с международным сообществом, как привлечь к ответственности всех военных преступников. В частности, каждого российского военного и каждого командира, которые убивали, пытали и издевались над людьми.

Взрывы в городах

Вечером 4 мая по всей Украине дважды объявляли воздушную тревогу. Российские оккупанты запустили ракеты по ряду областей.

Например, они нанесли два ракетных удара по Днепру. Один попал в железнодорожную инфраструктуру, а второй сбили ПВО. Ударная волна от удара первой была настолько мощной, что в зданиях рядом выбило стекла.

В Кировоградской области ракета попала в инфраструктурный объект, он за пределами Кропивницкого. На месте работают специалисты, но детали пока не говорят.

В Николаеве люди тоже слышали звуки мощных взрывов. Мэр Александр Сенкевич подтвердил удары, но пока деталей не озвучил.

Также силы ПВО сбили ракету в Киевской области. Ее обломки упали в поле близ села Требухов, что возле Броваров. Люди не пострадали. Ни один дом тоже не был поврежден.

Звуки взрывов вечером слышали в Одессе и Запорожье. Однако пока информацию об ударах не подтверждали. Вероятно, сработало ПВО.

Напомним, что власти настоятельно рекомендуют не игнорировать воздушную тревогу. Когда раздаются сирены, обязательно нужно идти в укрытие. Если такой возможности нет, нужно хотя бы соблюдать правила двух стен.

К слову, из-за ударов по железной дороге задерживаются 20 поездов. Некоторые – более чем на 11 часов.

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