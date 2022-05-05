Зеленський заявив це у своєму щоденному відеозверненні. Він прокоментував ракетні удари, які Росія завдала по українських містах.
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Президент відзначив, що російські загарбники вдарили по Дніпру, Миколаєву, Одесі, Запоріжжю, по містах Донбасу та інших регіонів.
Всі ці злочини отримають належну відповідь. Як юридичну, так і цілком практичну – на полі бою,
– наголосив глава держави.
Він додав, що обговорює з міжнародною спільнотою, як притягнути до відповідальності усіх воєнних злочинців. Зокрема, кожного російського військового і кожного командира, які вбивали, катували і знущались з людей.
Вибухи в містах
Ввечері 4 травня по всій Україні двічі оголошували повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети по низці областей.
- Наприклад, вони завдали двох ракетних ударів по Дніпру. Одна поцілила в залізничну інфраструктуру, а іншу збили ППО. Ударна хвиля від удару першої була настільки потужною, що у будівлях поруч повибивало шибки.
- На Кіровоградщині ракета влучила в інфраструктурний об'єкт, він за межами Кропивницького. На місці працюють спеціалісти, але деталей поки не кажуть.
- У Миколаєві люди теж чули звуки потужних вибухів. Мер Олександр Сенкевич підтвердив удари, однак поки деталей не озвучив.
- Також сили ППО збили ракету на Київщині. Її уламки впали у полі поблизу села Требухів, що біля Броварів. Люди не постраждали. Жоден будинок теж не був пошкоджений.
- Звуки вибухів ввечері чули також в Одесі та Запоріжжі. Однак поки інформацію про удари не підтверджували. Ймовірно, спрацювала ППО.
Нагадаємо, що влада наполегливо рекомендує не ігнорувати повітряну тривогу. Коли лунають сирени, обов'язково треба йти в укриття. Якщо такої змоги нема, потрібно хоча б дотримуватись правила двох стін.
До слова, через удари по залізниці затримуються 20 потягів. Деякі – на понад 11 годин.
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