Ворог вкотре зробив все, щоб зруйнувати нашу інфраструктуру. В деяких із рейсів затримки не значні, а подекуди прибуття буде навіть на 11 години пізніше.
Днем раніше Окупанти вдарили по 6 залізничних станціях: пошкодження інфраструктури тяжкі
Росія хоче зірвати евакуацію
У дописі Укрзалізниці підкреслили, що це чергова спроби ворога перервати "Дорогу життя". Тобто рух евакуаційних рейсів по всій Україні.
Які рейси та наскільки затримуються:
- №59 Київ – Чоп (+11:44 годин);
- №149 Полтава – Чернівці (+11:11 годин);
- №37 Ужгород – Одеса (+11:09 годин);
- №135 Чернівці – Одеса (+9:53 годин);
- №38 Одеса – Ужгород (+9:27 годин);
- №45 Ужгород – Лозова (+7:56 годин);
- №2 Харків – Івано-Франківськ (+7:42 годин);
- №42 Львів – Дніпро (+6:48 годин);
- №85 Запоріжжя – Львів (+5:03 годин);
- №5 Івано-Франківськ – Запоріжжя (+4:33 годин);
- №86 Львів – Запоріжжя (+3:25 годин);
- №14 Солотвино – Київ (+2:17 годин);
- №56 Рахів – Київ (+2:02 годин);
- №13 Київ – Солотвино (+1:32 годин);
- №749 Київ – Івано-Франківськ (+1:22 годин);
- №95 Київ – Рахів (+1:16 годин);
- №715 Київ – Перемишль (+40 хвилин);
- №706 Київ – Перемишль (+8 годин);
- №753 Харків – Львів (+19 хвилин);
- №744 Львів – Дарниця (+10:35 годин).