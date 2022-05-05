Ворог вкотре зробив все, щоб зруйнувати нашу інфраструктуру. В деяких із рейсів затримки не значні, а подекуди прибуття буде навіть на 11 години пізніше.

Днем раніше Окупанти вдарили по 6 залізничних станціях: пошкодження інфраструктури тяжкі

Росія хоче зірвати евакуацію

У дописі Укрзалізниці підкреслили, що це чергова спроби ворога перервати "Дорогу життя". Тобто рух евакуаційних рейсів по всій Україні.

Які рейси та наскільки затримуються:

№59 Київ – Чоп (+11:44 годин);

№149 Полтава – Чернівці (+11:11 годин);

№37 Ужгород – Одеса (+11:09 годин);

№135 Чернівці – Одеса (+9:53 годин);

№38 Одеса – Ужгород (+9:27 годин);

№45 Ужгород – Лозова (+7:56 годин);

№2 Харків – Івано-Франківськ (+7:42 годин);

№42 Львів – Дніпро (+6:48 годин);

№85 Запоріжжя – Львів (+5:03 годин);

№5 Івано-Франківськ – Запоріжжя (+4:33 годин);

№86 Львів – Запоріжжя (+3:25 годин);

№14 Солотвино – Київ (+2:17 годин);

№56 Рахів – Київ (+2:02 годин);

№13 Київ – Солотвино (+1:32 годин);

№749 Київ – Івано-Франківськ (+1:22 годин);

№95 Київ – Рахів (+1:16 годин);

№715 Київ – Перемишль (+40 хвилин);

№706 Київ – Перемишль (+8 годин);

№753 Харків – Львів (+19 хвилин);

№744 Львів – Дарниця (+10:35 годин).

Зауважте! У компанії підкреслили, що намагаються скорочувати час затримки. Тому графіки прибуттів можуть періодично змінюватися. Щоб слідкувати за актуальною інформацією, потрібно переглядати її на офіційному сайті Укрзалізниці – за посиланням.