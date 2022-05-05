Проте також і згадали про недопустиме висловлювання, яке собі нещодавно дозволив глава МЗС Росії Сергій Лавров. Детальніше про цю розмову президент розповів у своєму зверненні за 4 травня.

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Також привітав із Днем незалежності

Також про цю розмову стало відомо й із твіттеру нашого глави держави. Він там вказав, що привітав Бенета та народ Ізраїлю із їхнім Днем незалежності.

Проговорили ситуацію на сході нашої держави та особливо в Маріуполі. А також обговорили скандальні й абсолютно неприпустимі висловлювання міністра закордонних справ Росії, які обурили увесь світ,

– сказав Володимир Зеленський.



Публікація президента про цю розмову / Скриншот

Що це за висловлювання Лаврова

Глава російського МЗС 1 травня давав інтерв'ю, яке вкотре нагадало, наскільки цинічними є всі представники Кремля. Міністра запитали, як в Україні може бути "неонацизм", коли наш президент єврей. На що Лавров без жодної миті сумніву заявив, що "євреї є найбільш запеклими антисемітами". Мовляв, Адольф Гітлер теж мав "єврейську кров".

Ця заява псевдодипломата викликала шквал критики у всьому світі. Найбільше це коментували в Ізраїлі, народ якого найбільше постраждав від дій нацизму. Проте також була реакція в інших країнах:

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що таке висловлення є образливим як особисто для Володимира Зеленського, так і для всієї країни.

У Німеччині ж заяву просто назвали черговим проявом "абсурдної пропаганди".

У Держдепі США заявили, що це "найганебніший прояв расизму, пропаганди й брехні". Речник Держдепу додав, що в російського керівництва "немає дна".

Також на це згодом відреагував і головний рабин Росії Берл Лазар. Він наголосив, що шокований такими висловлюваннями, тому закликав вибачитися за них.

Росія підтвердила, що може бути ще абсурднішою

Після такої реакції МЗС Росії заявило ще більш недолугу річ. Там сказали, що Ізраїль нібито підтримує "неонацистський режим" в Україні.

Згодом вже пропаганда Кремля придумала підтвердження цьому. Росія почала "бачити" ізраїльських найманців, які боронять нашу країну пліч-о-пліч із бійцями полку "Азов".

Звернення Володимира Зеленського за 4 травня: дивіться відео