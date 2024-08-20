Издание также отмечает, что оборонительные позиции на Востоке были ослаблены еще до начала Курской операции. Также появились проблемы с ротацией.

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Какова ситуация на фронте

Один из командиров украинской артиллерийской бригады на Востоке Украины сообщил изданию, что частично причиной активизации российских войск стало то, что Киев перебросил свои ресурсы для операции на Курщине.

В результате его войска вынуждены снова нормировать снаряды для своих пушек из-за перераспределения боеприпасов в поддержку вторжения в Курскую область России – впервые после того, как Конгресс приостановил американскую помощь Украине.

Издание со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника указывает, что даже до начала операции на Курщине, оборонительные позиции в Донецкой области уже были ослаблены.

Российские солдаты все еще прокладывают себе путь сквозь украинскую оборону, захватывая села и города и приближая Москву к ее заявленной цели – полного контроля над Донецкой областью на востоке Украины

– говорится в статье.

Как повлияла Курская операция

Для обеспечения операции в Курской области, Украина перебросила более 10 тысяч военнослужащих, включая элитные воздушно-десантные войска и механизированные бригады, из Донецкой и Харьковской областей.

По информации издания, в этой операции участвовали не менее 20 украинских подразделений, некоторые из которых были запланированы как резервные для усиления оборонительных линий на других участках фронта.

"Сейчас никто не может попросить (о ротационном перерыве – 24 Канал). Мы были в резерве, но теперь мы здесь (в Курской области – 24 Канал)", – рассказал изданию неназванный военный.

Согласно данным аналитика открытых источников Naalsio, Украина во время операции на Курщине потеряла 51 единицу военной техники, включая немецкие БМП Marder, американские Stryker и ракеты Himars. В то же время россияне потеряли 27 единиц техники.

В издании также отметили, что президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Александр Сырский уверяют, что Восточный фронт остается так же важным, как и операция в Курской области.

Заметим, что во время совещания для руководителей зарубежных дипучреждений Зеленский отметил важность "своевременной логистики". Президент признал, что сейчас "логистика заторможена", поэтому призвал партнеров ускорить поставки оружия.