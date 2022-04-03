Известно, что акция состоялась 2 апреля на Манхэттене – на 38-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. Активисты держали в руках сине-желтые флаги и лозунги.

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В Нью-Йорке люди почтили ВСУ

Украине не нужны американские войска на территории нашей страны. Но Украине нужно американское современное эффективное оружие. Причем уже сегодня, если не вчера, поскольку оно поможет сохранить жизнь многих наших соотечественников и уничтожить орков,

– сказал генконсул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов.

Более того, участники акции минутой молчания почтили память павших защитников Украины.



Люди пришли с флагами и другой украинской символикой / Фото Укринформ

Люди призывали на всех уровнях убеждать западные страны:

предоставить Украине оружие, в том числе наступательное, которое поможет приблизить нашу победу;

усиливать санкции против России;

помочь открытию гумкоридоров для эвакуации мирных людей из Мариуполя и других городов, которые обстреливают враги.

Кроме этого, активисты на тротуаре выложили из фонариков надпись "ВСУ".



Активисты выложили надпись ВСУ

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