Відомо, що акція відбулась 2 квітня на Мангеттені – на 38 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України. Активісти тримали в руках синьо-жовті прапори та гасла.

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У Нью-Йорку люди вшанували ЗСУ

Україні не потрібні американські війська на території нашої країни. Та Україні потрібна американська сучасна ефективна зброя. Причому вже сьогодні, якщо не вчора, оскільки вона допоможе зберегти життя багатьох наших співвітчизників і знищуватиме орків,

– сказав генконсул України у Нью-Йорку Олексій Голубов.

Ба більше, учасники акції хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників України.



Люди прийшли з прапорами та іншою українською символікою / Фото Укрінформ

Люди закликали на всіх рівнях переконувати західні країни:

надати Україні зброю, у тому числі наступальну, яка допоможе наблизити нашу перемогу;

посилювати санкції проти Росії;

посприяти відкриттю гумкоридорів для евакуації мирних людей з Маріуполя та інших міст, які обстрілюють вороги.

Окрім цього, активісти на тротуарі виклали з ліхтариків напис "ЗСУ".



Активісти виклали напис ЗСУ

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