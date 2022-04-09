Об опроснике, который накануне главе государства передала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в эфире национального телемарафона рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

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Для Украины опросник – небольшой

Опросник существенно меньше. Это книга на 40 страниц вопросов. Опросники предыдущих стран были намного больше – до четырех тысяч страниц вопросов,

– рассказал Жовква.

Он подчеркнул, что Украина уже проделала весомую работу на пути в ЕС. В частности, 70% информации о государстве уже находится в Европейской комиссии.

"Когда мы заключали Соглашение об ассоциации или когда присоединялись к системе ENTSO-E, мы предоставляли Еврокомиссии информацию о том, что происходит в Украине, в каком состоянии экономика, энергетика в случае ENTSO-E, поэтому нам осталось подать примерно 30% такой информации ", – отметил заместитель главы ОП.

Процедура обретения членства в ЕС

Также Жовква сообщил, что Владимир Зеленский дал поручение Кабмину заполнить опросник в течение недели. После того, как Украина сделает это, Еврокомиссия должна предоставить вывод о соответствии государства Копенгагенским критериям, а затем передать его Европейскому совету на рассмотрение государств-членов ЕС.

После одобрения странами-членами украинского опросника страна получит статус страны-кандидата. Далее – начнутся переговоры о вступлении в ЕС.

Напомним, ранее премьер-министр Ольга Стефанишина сообщила, что Украина ожидает стать кандидатом в ЕС в июне.

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