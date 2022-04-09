Про опитувальник, який напередодні главі держави передала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, в ефірі національного телемарафону розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

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Для України опитувальник – невеликий

Опитувальник суттєво менший. Це книжечка на 40 сторінок запитань. Опитувальники попередніх країн були набагато більші – до чотирьох тисяч сторінок запитань,

– розповів Жовква.

Він наголосив, що Україна вже зробила вагому роботу на шляху до ЄС. Зокрема, 70% інформації щодо держави вже перебуває в Європейській комісії.

"Коли ми укладали угоду про асоціацію, або коли приєднувалися до системи ENTSO-E, ми надавали Єврокомісії інформацію щодо того, що відбувається в Україні, в якому стані економіка, енергетика у випадку ENTSO-E, тому нам залишилося подати приблизно 30% такої інформації", – зазначив заступник глави ОП.

Процедура набуття членства в ЄС

Також Жовква повідомив, що Володимир Зеленський дав доручення Кабміну заповнити опитувальник упродовж тижня. Після того, як Україна зробить це, Єврокомісія має надати висновок щодо відповідності держави Копенгагенським критеріям, а потім передати його Європейській раді на розгляд держав-членів ЄС.

Після схвалення країнами-членами українського опитувальника, країна отримає статус країни-кандидата. Далі – розпочнуться переговори щодо вступу до ЄС.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Ольга Стефанішина повідомила, що Україна очікує стати кандидатом в ЄС у червні.

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