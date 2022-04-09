Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що на шляху в ЄС Україна вже провела велику підготовчу роботу.

Читайте також Більше зброї та не тільки: Боррель розповів, як ЄС далі допомагатиме Україні

У червні Україна може стати кандидатом на членство в ЄС

Віцепрем'єрка наголосила, що Україна готова швидко рухатися далі у напрямку до вступу в Євросоюз.

Вона нагадала, що напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вручила українському лідеру Володимиру Зеленському опитувальник, який потрібно заповнити, аби набути статус кандидата в ЄС.

Очікуємо на отримання статусу кандидата у червні,

– написала Стефанішина.

Вона додала, що це – частина відновлення країни та перемоги над російським агресором, який хоче переламати демократичний курс України.

Зверніть увагу – брифінг Зеленського та Урсули фон дер Ляєн від 8 квітня: дивіться відео