Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на пути в ЕС Украина уже провела большую подготовительную работу.

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В июне Украина может стать кандидатом на членство в ЕС

Вице-премьер подчеркнула, что Украина готова быстро двигаться дальше по направлению к вступлению в Евросоюз.

Она напомнила, что накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому опросник, который нужно заполнить, чтобы приобрести статус кандидата в ЕС.

Ожидаем получения статуса кандидата в июне,

– написала Стефанишина.

Она добавила, что это часть восстановления страны и победы над российским агрессором, который хочет переломить демократический курс Украины.

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