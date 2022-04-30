Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига, выделенные США миллиарды долларов будут направлены на закупку оружия, снаряжения и оборудования, в которых Украина нуждается больше всего. Все закупки будут производиться согласно приоритетности запросов, чтобы максимально эффективно противостоять российским оккупантам.
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Что будем покупать
Как сообщил Сибига, предоставление США многомиллиардной помощи обеспечит способность закупки конкретной номенклатуры оружия, в котором наиболее нуждается Украина. Запросы армии будут рассматриваться как можно скорее, чтобы наши бойцы в кратчайшие сроки получили необходимые средства для ликвидации российских оккупантов.
Принятие ленд-лиза
Соединенные Штаты Америки поддержали ленд-лиз для Украины. В частности, это означает, что наш партнер сможет оказывать всю необходимую помощь, от оружия до лекарств и гуманитарных грузов, без прохождения длинных бюрократических процедур, а по упрощенной схеме. Следовательно, помощь от США будет поступать в Украину максимально быстро и эффективно.
Помощь Украине и ядерная угроза
- Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на помощь для Украины.
- Его инициатива получила мощную двухпартийную поддержку.
- Также Джо Байден готовится представить проект, гарантирующий передачу Украине арестованные активы российских олигархов.
- Россияне начали угрожать миру ядерным оружием. Реакция США была скептической: ЦРУ сообщало, что наблюдения за агрессором ведутся каждый день, и нет никаких признаков того, что Россия применит тактическое ядерное оружие.
- По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, угрозы России свидетельствуют одно: оккупанты понимают, что дело идет не к победе.
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