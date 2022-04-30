Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга, виділені США мільярди доларів будуть спрямовані на закупівлю зброї, спорядження та обладнання, яких Україна потребує найбільше. Усі закупівлі будуть проводитися згідно пріоритетності запитів, щоб максимально ефективно протистояти російським окупантам.

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Що будемо купувати

Як повідомив Сибіга, надання США багатомільярдної допомоги забезпечить спроможність закупівлі конкретної номенклатури зброї, яку найбільше потребує Україна. Запити армії будуть розглядатися якомога швидше, щоб наші бійці у якомога менші терміни отримали необхідні засоби для ліквідації російських окупантів.

Прийняття ленд-лізу

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки підтримали ленд-ліз для України. Зокрема це означає, що наш партнер зможе надавати усю необхідну допомогу, від зброї до ліків та гуманітарних вантажів, без проходження довгих бюрократичних процедур, а за спрощеною схемою. Відтак, допомога від США буде надходити в Україну максимально швидко та ефективно.

Допомога Україні та ядерна загроза

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу 33 мільярди доларів на допомогу для України.

Його ініцітива здобула потужну двопартійну підтримку.

Також Джо Байден готується представити проєкт, який гарантує передачу Україні арештовані активи російських олігархів.

Росіяни почали погрожувати світу ядерною зброєю. Реакція США була скептично: ЦРУ повідомляло, що спостереження за агресором ведуться щодня, і немає жодних ознак того, що Росія застосує тактичну ядерну зброю.

Ну думку глави МЗС України Дмитра Кулеби, погрози Росії свідчать одне: окупанти розуміють, що справа йде не до перемоги.

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