У Білому домі зазначили, що такий крок від Байдена свідчить про підтримку України.

Важливо США вирішили давати Україні більше розвідданих, – ЗМІ

Так, очільник США направить пропозицію щодо законодавчого пакета, який зміцнить повноваження американського уряду щодо притягнення російського уряду і російських олігархів до відповідальності за війну Володимира Путіна проти України.

Пропозиції американського лідера розроблені в тісній співпраці з міжвідомчими партнерами, включаючи міністерства юстиції, фінансів і торгівлі США. Пакет встановить нові повноваження з конфіскації майна російських олігархів і дозволить направити виручені гроші на підтримку Україні.

Що передбачає ініціатива Байдена

Створення нового спрощеного адміністративного процесу конфіскації активів російських олігархів.

Вводить новий кримінальний злочин щодо володіння доходами, отриманими від корупційних угод з урядом Росії.

Також законопроєкт передбачає можливість передачі доходів від конфіскованого майна російських олігархів Україні для відшкодування збитків від російської агресії. Додамо, що раніше Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт, що закликає Байдена продати заморожені активи російських олігархів, а виручені гроші направити на допомогу Україні.

Що відомо про відбудову України після війни

Український прем'єр Денис Шмигаль розповів, що уряд вже створив фонд відновлення на довгострокову реконструкцію. Він додав, що Україна прагне не просто відновити дороги, мости чи водопроводи, а побудувати абсолютно нову економіку. Перш за все, це означатиме перебудову старих державних інституцій.

Хто за це платитиме

Є три можливі джерела фінансування фонду відновлення, зокрема:

російські активи , які зараз заморожені на Заході, і, як вважають, на загальну суму не менше 300 мільярдів доларів;

, які зараз заморожені на Заході, і, як вважають, на загальну суму не менше 300 мільярдів доларів; гранти та пільгові кредити від західних країн та міжнародних організацій;

влада, власний бізнес і сам український народ.

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