Чиновники общались по телефону. Ермак, в частности, рассказал канадской правительнице о том, какой сейчас является ситуация безопасности на Востоке Украины.

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У Зеленского поблагодарили Канаду за поддержку

Кроме этого, глава Офиса Президента поблагодарил за непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства со стороны мирового сообщества и Канады. Он заверил, что Украина ее чувствует. Кроме этого, Ермак подчеркнул, что важно, чтобы Оттава и в дальнейшем способствовала реализации евроатлантических стремлений Украины

Чиновники обсудили и другие важные вопросы

Зато Фриланд приветствовала шаги Зеленского, направленные на борьбу с олигархической системой, в частности принятие закона о деолигархизации. Стороны также говорили о дальнейшем развитии взаимодействия в пределах Крымской платформы. Ермак озвучил Фриланд результаты визита в США, совершенного накануне.

Основное о Христе Фриланд

  • Канадка украинского происхождения Христя Фриланд стала министром финансов Канады в августе 2020 года. При этом, она осталась на посту заместителя премьер-министра.
  • Дедушка и бабушка действующего канадского министра покинули Западную Украину в 1939 году. Одна из их дочерей вышла замуж за канадца Дональда Фриланда.
  • Политик получила образование в Оксфорде и Гарварде. Как журналистка она работала с ведущими мировыми изданиями – Financial Times, The Washington Post и The Economist.
  • Политическая карьера Фриланд началась в 2013 году, тогда она присоединилась к Либеральной партии Трюдо. Христя несколько раз посещала Украину и публично поддерживает свою историческую родину.