Посадовці спілкувалися телефоном. Єрмак, зокрема, розповів канадській урядовиці про те, якою зараз є безпекова ситуація на сході України.
Більше про Фріланд Як онука українських емігрантів стала однією з найвпливовіших жінок Канади
У Зеленського подякували Канаді за підтримку
Крім цього, очільник Офісу Президента подякував за непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави з боку світової спільноти та Канади. Він запевнив, що Україна її відчуває. Крім цього, Єрмак підкреслив, що важливо, аби Оттава й надалі сприяла реалізації євроатлантичних прагнень України
Посадовці обговорили й інші важливі питання
Натомість Фріланд привітала кроки Зеленського, спрямовані на боротьбу з олігархічною системою, зокрема ухвалення закону про деолігархізацію. Сторони також спілкувалися про подальший розвиток взаємодії в межах Кримської платформи. Єрмак озвучив Фріланд результати візиту до США, здійсненого напередодні.
Основне про Христю Фліранд
- Канадійка українського походження Христя Фріланд стала міністеркою фінансів Канади у серпні 2020 року. При цьому, вона залишилася на посаді заступниці прем'єр-міністра.
- Дідусь та бабуся чинної канадської міністерки покинули Західну Україну у 1939 році. Одна із їхніх доньок вийшла заміж за канадця Дональда Фріланда.
- Політикиня здобула освіту в Оксфорді та Гарварді. Як журналістка вона працювала з провідними світовими виданнями – Financial Times, The Washington Post й The Economist.
- Політична кар'єра Фріланд розпочалася у 2013 році, тоді вона приєдналася до Ліберальної партії Трюдо. Христя кілька разів відвідувала Україну й публічно підтримує свою історичну батьківщину.