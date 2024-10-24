Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов блока. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "РБК-Украина".

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Действительно ли есть 7 стран, которые выступают против приглашения Украины в НАТО

Никифоров подчеркнул, что на самом деле, идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов. По его словам, по остальным ведется активная работа по адвокации.

Приглашение – это первый пункт плана победы президента Украины и надежный путь к справедливому и длительному миру. Владимир Зеленский представил план международным партнерам, украинскому парламенту и сообществу, представителям СМИ и гражданского общества, и консолидирует их усилия, чтобы приблизить приглашение Украины в НАТО,

– заявил Никифоров.