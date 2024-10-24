Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, ніби вступ України не має широкої підтримки серед членів блоку. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, пише "РБК-Україна".

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Чи справді є 7 країн, які виступають проти запрошення України до НАТО

Никифоров підкреслив, що насправді, ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів. За його словами, щодо решти ведеться активна робота з адвокації.

Запрошення – це перший пункт плану перемоги президента України і надійний шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський презентував план міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО,

– заявив Никифоров.