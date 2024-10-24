Таких государств сейчас по меньшей мере 7. Об этом пишут журналисты издания Politico.

К теме Может ли Украина получить приглашение в НАТО: ответ посла США: что может быть в Украине

Какие страны тянут с приглашением Украины в НАТО

Журналисты отметили, что, по словам четырех официальных лиц и дипломатов США и НАТО, которые решили остаться анонимными, Германия и США являются одними из крупнейших государств, что не спешат с призывом Зеленского немедленно пригласить Украину присоединиться к НАТО.

В интервью изданию посол США в НАТО Джулианн Смит, которая покидает свой пост, подчеркнула позицию своей страны.

На сегодня Альянс не дошел до того момента, когда он готов предложить членство или пригласить Украину,

– сказала она.

В то же время Германия и США не единственные блокаторы вступления нашего государства в Альянс. Венгрия и Словакия также сопротивляются, но они делают это из других соображений. Ведь их нынешние популистские лидеры придерживаются в целом прокремлевской линии.

Есть и другие страны, которые не хотят быстро действовать по просьбе Киева. Это такие страны как Бельгия, Словения или Испания, которые прячутся за спинами США и Германией.

Один из представителей НАТО рассказал, что эти три страны "поддерживают вступление Украины в НАТО абстрактно, но как только это приблизится к реализации, они начнут отрицать эту идею более публично".

Это ставит их в противоречие с такими странами, как Литва, Латвия, Эстония и Польша, которые имеют больший энтузиазм относительно вступления нашего государства в Альянс. Но этим меньшим странам приходится нелегко бороться с объединенным фронтом Берлина и Вашингтона.

Однако официальные лица, которые беседовали с изданием, пытались подчеркнуть, что ни США, ни Германия не исключают возможного вступления Украины в Альянс в будущем.

Позиция администрации Байдена давно заключалась в том, что вступление в НАТО состоится после окончания войны, но не было очерчено никаких временных рамок.

В Белом доме не выразили удивления относительно возможности того, что Зеленский может активизировать кампанию давления по приглашению Украины в Альянс, чтобы получить обязательства по НАТО перед выборами в США.