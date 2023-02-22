На это действо отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что такое празднование россиян точно не свидетельствует об адекватности.

Кстати говоря На "шабаше" Путина на Лужниках спели по-украински: циничный рэп "Плывет кача" о Мариуполе

Подоляк уверен, что после войны Россия и ее общество станут объектом для психомедицинских исследований.

Собрать десятки тысяч людей на стадионе для демонстративного празднования годовщины массового геноцида украинцев – это явное психическое отклонение,

– подчеркнул советник.

Что происходило в "Лужниках"

В "Лужниках" устроили масштабный цирк-концерт, чтобы показать поддержку российского общества в отношении войны против Украины. Туда привели тысячи людей, которые после окончания шабаша сразу разбежались. Некоторые убегали еще до завершения – очевидно, что люди были проплачены.

По данным российских оппозиционных СМИ, массовку на концерт набирали за 500 рублей, а студентам обещали освобождение от пар.

Выступить пришел и сам бункерный. Путин бормотал о семье, "родине" и ее "защитниках" и цинично зацитировал молитву. В общем, словом "цинизм" можно описать весь концерт. В частности, там даже спели на украинском рэп "Плывет кача" о Мариуполе. На экране показывали кадры разбитого россиянами города и "Азовстали".