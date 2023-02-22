На це дійство відреагував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що таке святкування росіян точно не свідчить про адекватність.

До речі На "шабаші" Путіна на Лужниках заспівали українською: цинічний реп "Плыве кача" про Маріуполь

Подоляк переконаний, що після війни Росія та її суспільство стануть об’єктом для психомедичних досліджень.

Бо зібрати десятки тисяч людей на стадіоні для демонстративного святкування річниці масового геноциду українців – це явне психічне відхилення,

– наголосив радник.

Що відбувалось в "Лужниках"

У "Лужниках" влаштували масштабний цирк-концерт, щоб показати підтримку російського суспільства щодо війни проти України. Туди привели тисячі людей, які після закінчення шабашу одразу розбіглись. Дехто втікав ще до завершення – очевидно, що люди були проплачені.

За даними російських опозиційних ЗМІ, масовку на концерт набирали за 500 рублів, а студентам обіцяли звільнення від пар.

Виступити прийшов і сам бункерний. Путін бурмотів про сім'ю, "родіну" та її "защітніків" й цинічно зацитував молитву. Загалом словом "цинізм" можна описати весь концерт. Зокрема, там навіть заспівали українською реп "Плыве кача" про Маріуполь. На екрані показували кадри розбитого росіянами міста та "Азовсталі".