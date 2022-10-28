Медведев озвучил возмутительные требования о капитуляции: у Зеленского решительно отреагировали
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметился возмутительным заявлением. В Офисе Президента констатировали, что это фактически официальное признание в терроризме на государственном уровне.
Позицию украинских властей озвучил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Что сказал Медведев
Он заявил, что для стабильности энергоснабжения в Украине "надо признать правомерность требований России в рамках так называемой специальной военной операции. То есть фактически Россия угрожает Украине ракетными обстрелами по энергетической инфраструктуре, если наши власти не согласятся на возмутительные требования страны-агрессора.
Такая модель поведения построена по лучшим традициям террористов. Для них переговоры – это шантаж и угрозы.
Реакция Офиса Президента
По оценке Подоляка, заявление Медведева означает готовность Кремля уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию.
Практически официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь можно говорить? С кем?
– спросил представитель Офиса Президента.
Заметим, что российский диктатор Путин продолжает искать способы, чтобы склонить Украину или Запад к переговорам, однако из угроз, шантажа и террора ничего не выходит. Ранее Подоляк подчеркнул, что хотя страна-агрессор уже открыто бьет по объектам критической инфраструктуры и признает это, мы не идем ей на уступки.
Какие условия необходимы для начала переговоров с Россией
Советник главы Офиса Президента указал, что поведение России во время переговоров лишено какой-либо логики. Эта страна может избавиться от ультиматумов только в одном случае – когда получит оплеуху.
После этого Украина может перейти в дипломатическую плоскость переговоров и там будет только три аспекта:
- Россия должна забыть слово "Украина" и не смотреть в нашу сторону. Мы это зафиксируем;
- Россия должна выплатить украинцам все компенсации за содеянное;
- Мы предоставим огромный список военных преступников и коллаборантов – они должны пройти следственные процедуры.
Нам не нужны посредники, говорит Подоляк, у нас свой фантастический посредник – Вооруженные Силы Украины.
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