Медведев озвучил возмутительные требования о капитуляции: у Зеленского решительно отреагировали

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметился возмутительным заявлением. В Офисе Президента констатировали, что это фактически официальное признание в терроризме на государственном уровне.

Позицию украинских властей озвучил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Что сказал Медведев

Он заявил, что для стабильности энергоснабжения в Украине "надо признать правомерность требований России в рамках так называемой специальной военной операции. То есть фактически Россия угрожает Украине ракетными обстрелами по энергетической инфраструктуре, если наши власти не согласятся на возмутительные требования страны-агрессора.

Такая модель поведения построена по лучшим традициям террористов. Для них переговоры – это шантаж и угрозы.

Реакция Офиса Президента

По оценке Подоляка, заявление Медведева означает готовность Кремля уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию.

Практически официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь можно говорить? С кем?

– спросил представитель Офиса Президента.

Заметим, что российский диктатор Путин продолжает искать способы, чтобы склонить Украину или Запад к переговорам, однако из угроз, шантажа и террора ничего не выходит. Ранее Подоляк подчеркнул, что хотя страна-агрессор уже открыто бьет по объектам критической инфраструктуры и признает это, мы не идем ей на уступки.

Какие условия необходимы для начала переговоров с Россией

Советник главы Офиса Президента указал, что поведение России во время переговоров лишено какой-либо логики. Эта страна может избавиться от ультиматумов только в одном случае – когда получит оплеуху.

После этого Украина может перейти в дипломатическую плоскость переговоров и там будет только три аспекта:

Россия должна забыть слово "Украина" и не смотреть в нашу сторону. Мы это зафиксируем; Россия должна выплатить украинцам все компенсации за содеянное; Мы предоставим огромный список военных преступников и коллаборантов – они должны пройти следственные процедуры.

Нам не нужны посредники, говорит Подоляк, у нас свой фантастический посредник – Вооруженные Силы Украины.

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