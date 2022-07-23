Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк ответил журналистам на наиболее критические вопросы по этому поводу. Он об этом говорил в интервью, опубликованном 22 июля. На этот день еще не утихли дискуссии о том, что Татаров якобы "продвинул на должности своих людей", когда отстранили генпрокурора и главу СБУ.

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Что Подоляк сказал о Татарове

Прежде советник акцентировал на том, что не нужно искать теорию заговора в замене того или иного руководителя. Ведь в открытом и цивилизованном обществе такие шаги являются лишь попыткой избрать лучшего менеджера. Относительно обвинений в сторону Олега Татарова, Подоляк просто отрезал, что это невозможно.

В современном мире вообще невозможно модерировать все процессы одним человеком. Сложные процессы – это сложная модерация. И один человек точно не будет модерировать все силовые вертикали. Даже если это господин Татаров,

– сказал советник главы ОП.

Он добавил, что в условиях войны стратегические задачи всем структурам дает только президент. "Проблема не в том, что мы не понимаем, как нужно стратегически двигаться вперед. Вопрос всегда возникает на оперативном уровне. Если мы видим, что операционная проваливается, то нужно вносить изменения на управленческом уровне", – заметил Михаил Подоляк.

Как ответили на упреки в отношении Ермака

Что касается главы Офиса Президента, то в этом интервью прежде всего говорилось о недавних обвинениях в его сторону, которые озвучила конгрессвумен США Виктория Спарц. Подоляк прежде всего сказал, что любое публичное лицо, в том числе и член конгресса, имеет право на любые заявления. Однако он подчеркнул, что нужно делать заявления, имеющие документальное подтверждение, а не просто пересказ слухов.

Я считаю его (Ермака – 24 канал) операционным менеджером при президенте Украины. У нас вертикаль выстроена четко. Есть президент, который дает свое стратегическое видение. Функция Андрея Ермака проста – он должен собрать либо рабочую группу, либо сам модерирует группу, которая уже нарабатывает документы,

– сказал Подоляк.

После того, как есть аналитическая подготовка операционных решений, за их результаты ложится ответственность на президента. Поэтому глава государства, в любом случае принимает непосредственное участие или хорошо знаком с тем, что делает его офис. Советник добавил, что преувеличивать или преуменьшать роль Андрея Ермака не стоит.

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