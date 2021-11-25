Поддержка Украины со стороны Германии имеет для нас ключевое значение. В частности, в процессе мирного урегулирования на Донбассе. Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква.

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Что указано в соглашении об Украине

По словам Жовквы, в тексте соглашения зафиксировали ряд важных положений по поддержке нашего государства.

Речь идет о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Партнеры в коалиции требуют от России прекратить дестабилизацию Украины и незаконную аннексию Крыма, а также обеспечить выполнение Минских договоренностей, к которым привязаны санкции.

Уделили внимание и углублению энергетического партнерства. Это касается возобновляемых источников энергии, производства "зеленого" водорода и повышения энергоэффективности.

А что с "Северным потоком-2"

Жовква отметил, что, хотя в тексте не упоминается "Северный поток-2", но соглашение содержит положения о применении европейского энергетического законодательства к энергетическим политическим проектам. Чиновник обратил внимание именно на определение "политический", то есть речь идет именно о российском газопроводе.

Поддержка европейских стремлений ЕС

Заместитель добавил, что текст соглашения содержит положения о поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. В частности, определены стремления государства к обретению членства в Евросоюзе. В рамках инициативы Восточное партнерство упоминаются именно Украина, Грузия и Молдова.

Жовква резюмировал, что надеется на подписание двусторонней декларации с Германией о признании европейских стремлений Украины.

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