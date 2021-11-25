Підтримка України з боку Німеччини має для нас ключове значення. Зокрема, у процесі мирного врегулювання на Донбасі. Про це заявив заступник глави ОП Ігор Жовква.

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Що зазначено в угоді про Україну