Підтримка України з боку Німеччини має для нас ключове значення. Зокрема, у процесі мирного врегулювання на Донбасі. Про це заявив заступник глави ОП Ігор Жовква.
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Що зазначено в угоді про Україну
За словами Жовкви, у тексті угоди зафіксували низку важливих положень щодо підтримки нашої держави.
- Мовиться про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
- Партнери у коаліції вимагають від Росії припинити дестабілізацію України та незаконну анексію Криму, а також забезпечити виконання Мінських домовленостей, до яких прив'язані санкції.
- Приділили увагу й поглибленню енергетичного партнерства. Це стосується відновлюваних джерел енергії, виробництва "зеленого" водню та підвищення енергоефективності.
А що з "Північним потоком-2"
Жовква відзначив, що, хоч у тексті не згадується "Північний потік-2", але угода містить положення про застосування європейського енергетичного законодавства до енергетичних політичних проєктів. Чиновник звернув увагу саме на визначення "політичний", тобто мовиться саме про російський газопровід.
Підтримка європейських прагнень ЄС
Заступник додав, що текст угоди містить положення про підтримку євроінтеграційних прагнень України. Зокрема, визначені прагнення держави до набуття членства у Євросоюзі. У межах ініціативи Східне партнерство" згадуються саме Україна, Грузія та Молдова.
Жовква резюмував, що сподівається на підписання двосторонньої декларації з Німеччиною про визнання європейських прагнень України.
Що треба знати про новий уряд Німеччини
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель невдовзі залишає посаду. Вона очолювала уряд протягом 16 років.
- Після парламентських виборів у Німеччині 2 місяці тривали коаліційні перемовини. Зрештою, до коаліції увійшли Соціал-демократична партія, "Зелені" та "Вільні демократи".
- Погодили, що уряд країни очолить лідер СДПН Олаф Шольц.