Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в ближайшем окружении главы государства. Отмечается, что ОП в ежедневном режиме получает данные от партнеров и разведки.

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В то же время в офисе Президента постоянно анализируют разные, даже наименее реальные, сценарии нападения России.

Мы уже жили в ситуации, когда каждый день нам кричали, что вот завтра-завтра Путин нападет. Это ничем хорошим не заканчивалось. Мы себе такого не можем позволить. Мы не можем сеять панику. Наша сила в стабильности, стабильности экономики, гривне и так далее,

– сказал собеседник издания.

Кроме этого, в ОП просят союзников и партнеров не нагнетать зря ситуацию. Ведь "если люди побегут снимать доллары и сметать все с полок то никакого вторжения не надо будет".

Обратите внимание! Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет победить российскую агрессию, если граждане будут "держать голову холодной". В то же время "сердце должно быть горячим".

Угроза вторжения в Украину

Владимир Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать из-за возможного вторжения. Президент обратился с просьбой не распространять фейков о войне.

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов, на фоне заявлений о возможном наступлении России, заверил, что Украина готова противостоять государству-агрессору при любом развитии событий.

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, а особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит в то, что Россия может пойти в наступление.

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Текст публикации из телеграм-канала "УП. Off the record":

В Офісі Зеленського переконують, що розуміють реальну загрозу російської агресії, але не хочуть сіяти паніку.

Як розповіли джерела УП в найближчому оточенні президента, ОП отримує дані і від західних партнерів, і від розвідки у щоденному режимі.

Так само постійно аналізуються різні, навіть найменш реальні, сценарії російського нападу.

Але ми уже жили в ситуації, коли щодня нам кричали, що от завтра-завтра Путін нападе. Це нічим хорошим не закінчувалось. Ми собі такого не можемо дозволити. Ми не можемо сіяти паніку. Наша сила в стабільності, стабільності економіки, гривні й так далі", – сказав один із топів Офісу.

Ба більше, у Зеленського просять на всіх міжнародних зустрічах у партнерів не нагнітати даремно ситуацію, щоб не створювати в Україні паніку. Бо якщо люди побіжать знімати долари і змітати все з полиць магазинів, то "ніякого вторгнення не треба буде".