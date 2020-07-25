Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что у Владимира Зеленского проблемы с критикой, ведь он слушает профанов или тех, кто не указывает ему на ошибки.

В свое время Виталия Шабунина заменили в консультационном совете Арсеном Аваковым. Это высший орган, который должен давать советы президенту, пояснил активист в интервью 24 каналу в программе "БезМаски-шоу".

Интервью читайте здесь Об отношении к Зеленскому и зачем президенту Аваков: откровенное интервью с Шабуниным

Проблемы с критикой

"У Зеленского, мне кажется, проблемы с критикой. Зеленский должен бояться людей, которые не указывают ему на его ошибки. Потому что это враги. С какой стати я должен не критиковать Зеленского? С какой стати мы будем говорить то, что он хочет услышать, а не то, что есть на самом деле?", – отметил Шабунин.

Он добавлю, что, вероятно, президенту больше не нравилось то, что писал активист, а не то, что ему тогда говорил.

"Хотя меня при первой встрече немного удивила позиция его команды. Они пытаются все вещи упростить. Возможно, это неплохо в коммуникациях, но нельзя упростить Уголовный процессуальный кодекс, нельзя упростить понятие институтов", – подчеркнул Шабунин.

Нехватка компетенции

По мнению активита, команде президента не хватает компетенции, и Зеленскому – прежде всего. Поэтому он слушает Дубинского, а не Данилюка, Бужанского, а не Рябошапку. Шабунин считает – это эффект, когда человек так мало понимает атмосферу, ему легче верить профану-популисту, чем эксперту, который пытается разъяснить базовые вещи.

"Он выбирает, кого слушать. Это его, как лидера, решения. Если он не способен чувствовать неадекватные советы, то, наверное, не та должность. Зеленский отвечает, потому что он выбирает, кого ему слушать", – подытожил активист.

Важно. Ночью с 22 на 23 июля неизвестные подожгли дом Виталия Шабунина. Детали – здесь.

Смотрите полное видео интервью 24 канала с Виталием Шабуниным