Голова "Центру у протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що у Володимира Зеленського проблеми з критикою, адже він слухає профанів або ж тих, хто не вказує йому на помилки.

Свого часу Віталія Шабуніна замінили в Консультаційній раді Арсеном Аваковим. Це найвищий орган, який мав би давати поради президенту, пояснив активіст в інтерв'ю 24 каналу у програмі "БезМаски-шоу".

Інтерв'ю читайте тут Про ставлення до Зеленського і навіщо президенту Аваков: відверте інтерв'ю з Шабуніним

Проблеми з критикою

"У Зеленського, мені здається, проблеми з критикою. Зеленський мав би боятися людей, які не вказують йому на його помилки. Бо це вороги. З якого дива я мав би не критикувати Зеленського? З якого дива ми будемо говорити те, що він хоче почути, а не те, що є насправді?", – наголосив Шабунін.

Він додам, що, імовірно, президенту більше не подобалось те, що писав активіст, а не те, що йому тоді говорив.

"Хоча мене при першій зустрічі трішки здивувала позиція його команди. Вони намагаються всі речі спростити. Можливо, це непогано в комунікаціях, але не можна спростити Кримінальний процесуальний кодекс, не можна спростити поняття інституцій", – підкреслив Шабунін.

Брак компетенції

На думку активіта, команді президента бракує компетенції, і Зеленському – насамперед. Тому він слухає Дубінського, а не Данилюка, Бужанського, а не Рябошапку. Шабунін вважає – це ефект, коли людина так мало розуміє атмосферу, що їй легше вірити профану-популісту, ніж експерту, який намагається роз'яснити базові речі.

"Він вибирає, кого слухати. Це його, як лідера, рішення. Якщо він не спроможний відчувати неадекватні поради, то, мабуть, не та посада. Зеленський відповідає, бо він обирає, кого йому слухати", – підсумував активіст.

Важливо. Вночі з 22 на 23 липня невідомі підпалили будинок Віталія Шабуніна. Деталі – тут.

Дивіться повне відео інтерв'ю 24 каналу з Віталієм Шабунін