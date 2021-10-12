У Зеленского прокомментировали "напряженную ситуацию с газом" в регионах

Заместитель главы ОП заявил, что сейчас комиссии ТЭБ и ЧС собираются в областях лишь для того, чтобы ускорить подписание договоров на поставки газа. Причем газа в хранилищах вполне достаточно.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что газа достаточно для населения и социальной сферы. Об этом он написал в фейсбуке 12 октября.

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К 15 октября 2021 года "Нафтогаз" готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы (школы, садики, больницы),

– написал политик.

Он объяснил чрезвычайные ситуации, которые возникли в регионах. В частности, что:

комиссии ТЭБ и ЧС собираются в областях только для преодоления технических моментов, чтобы ускорить подписание договоров на поставку газа;

газа в хранилищах "вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы".

Никаких проблем с этим нет,

– пояснил Тимошенко.

Он также добавил, что цена на газ для нужд населения составляет 7,42 гривны, ведь по ней "Нафтогаз" продает топливо розничным продавцам и теплогенерирующим компаниям для удовлетворения потребностей населения. Цена на газ для нужд социальной сферы составляет 16,8 гривны. Тимошенко пояснил, что "это уже полная цена, с НДС и тарифом на транспортировку".

"Хватит разгонять панику. Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены", – заверил Тимошенко.

Газ и тарифы для населения не растут, – Козицкий

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий 12 октября также заявил, что "паника с чрезвычайными ситуациями по Украине "из-за отсутствия газа" – лишь манипуляция". Козицкий заверил, что "газ и тарифы для населения не растут".

Он также пояснил, что Львовщина владеет 14% музейного фонда Украины, и этим заведениям важно придерживаться четкого температурного режима.

В то же время на вчера (говорится об 11 октября – 24 канал) только четверть учреждений бюджетной сферы имели соглашения с поставщиком газа для отопления. Этот процесс позарез надо было ускорить! Поэтому вчера в области собиралась комиссия ТЭБ и ЧС,

– пояснил Козицкий.

Он также заверил, что "чрезвычайная ситуация не предусматривает ничего больше, никаких других ограничений, кроме урегулирования этого момента, и касается только бюджетных учреждений".

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