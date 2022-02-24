Глава государства собрал срочное совещание с руководством правительства, представителями оборонного сектора и экономического блока.
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О чем говорили:
- Заслушали актуальную информацию о текущей ситуации безопасности в Украине и на ее границах;
- Обсудили меры, предпринимаемые силами безопасности и обороны для отпора вооруженным силам РФ;
- Владимир Зеленский рассказал о переговорах с мировыми лидерами по созданию международной коалиции с целью прекращения российской агрессии;
- Кроме того, были обсуждены меры по обеспечению жизнедеятельности страны.
Добавим, что из-за нападения России президент Украины теперь будет ежечасно обращаться к украинцам и информировать обо всех последних событиях.
Во время последней речи Владимир Зеленский призвал граждан не поддаваться панике и делать все необходимое для поддержки наших вооруженных сил.
Полный текст публикации Генштаба ВСУ:
Глава государства провел срочное совещание в связи с началом Россией военной операции против Украины В связи с началом Россией военной операции против Украины Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание с руководством правительства, представителями оборонного сектора и экономического блока.
Заслушана актуальная информация о текущей ситуации безопасности в Украине и на ее границах, а также о мерах, предпринимаемых силами безопасности и обороны для отпора вооруженным силам РФ. Глава государства также рассказал о переговорах с мировыми лидерами по созданию международной коалиции с целью прекращения российской агрессии. Кроме того, были обсуждены меры по обеспечению жизнедеятельности страны".