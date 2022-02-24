Глава держави зібрав термінову нараду з керівництвом уряду, представниками оборонного сектору та економічного блоку.

До теми США та Європа можуть розпочати кібератаки проти систем зв'язку Росії, – Bellingcat

Про що говорили:

Заслухали актуальну інформацію про поточну безпекову ситуацію в Україні та на її кордонах;

Обговорили заходи, яких вживають сили безпеки й оборони для відсічі збройним силам РФ;

Володимир Зеленський розповів про перемовини зі світовими лідерами щодо створення міжнародної коаліції з метою припинення російської агресії;

Окрім цього, були обговорені заходи із забезпечення життєдіяльності країни.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Додамо, що через напад Росії президент України тепер щогодини звертатиметься до українців та інформуватиме про всі останні події.

Під час останньої промови Володимир Зеленський закликав громадян не піддаватися паніці та робити усе необхідне для підтримки наших Збройних Сил.

Повний текст публікації Генштабу ЗСУ:

"Глава держави провів термінову нараду у зв’язку з початком Росією військової операції проти України У зв’язку з початком Росією військової операції проти України Президент Володимир Зеленський провів термінову нараду з керівництвом уряду, представниками оборонного сектору та економічного блоку.

Заслухано актуальну інформацію про поточну безпекову ситуацію в Україні та на її кордонах, а також про заходи, яких вживають сили безпеки й оборони для відсічі збройним силам РФ. Також Глава держави розповів про перемовини зі світовими лідерами щодо створення міжнародної коаліції з метою припинення російської агресії. Крім того, були обговорені заходи із забезпечення життєдіяльності країни."