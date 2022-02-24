Президент заявив, що крім атак бомбами, країна-агресорка атакує фейками. Зеленський наголосив, що Путін почав війну з Україною та всім цивілізованим світом. Про це повідомляє 24 канал.

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Потрібно підтримувати наших військових

Глава держави звернувся до українських військових. Президент підкреслив, що наші захисники мужні та незламні, адже саме вони прийняли на себе удар ворога першими.

Зеленський закликав українців не піддаватися паніці та робити усе необхідне для підтримки наших Збройних Сил.

Президент розпоповів про проведення переговорів з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, главами Польщі та Литви – Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою.

Ми починаємо створенна антипутінської коаліції. Я вже закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати демократичний світ. І ми це зробимо,

– заявив Зеленський.

Звернення Зеленського: дивіться відео