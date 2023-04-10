Об этом рассказала постоянный представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Она объяснила, что во время действия военного положения нельзя вносить изменения в Конституцию, поэтому вопрос об изменении статуса Крыма и Севастополя, вероятно, не будет принят сразу.

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Севастополь могут лишить особого статуса

"Когда мы говорим о статусе автономии или статусе Севастополя, это все требует изменений в Конституцию. Сколько будет продолжаться военное положение после завершения войны, мы не знаем, потому что могут завершиться боевые действия, а военное положение может продолжаться и дальше, потому что не прошли фильтрационные мероприятия, не возобновились публичные власти на деоккупированной территории Украины и т.д., – сказала Ташева.

Представительница президента отметила, что обсуждаются разные модальности, включая лишение Севастополя особого статуса.

Мы обсуждали разные модальности. Это и статус кво, где есть АРК и Севастополь, и Крым как обычная область с лишением Севастополя особого статуса. И конечно говорили и о третьем варианте – Крымская автономия по праву народа на самоопределение,

– рассказала Ташева.

Отвечая на вопросы крымской или крымскотатарской автономии, Ташева сказала, что формально называется Крымская автономия в составе Украины, а фактически – крымскотатарская.

Она пояснила, что "лишь крымские татары, как коренной народ заявили, артикулировали это свое право, и в конце концов имеют на это право согласно международным стандартам".

Конкретных решений по этому вопросу еще не принималось. Мы понимаем, что у крымских татар есть запрос на восстановление справедливости по отношению к себе. Мы понимаем, что на самом деле автономия даст больше защиты этой территории по разным сепаратистским настроениям,

– добавила представительница Владимира Зеленского.

Ташева рассказала, что ключевой аргумент Меджлиса и экспертов состоит в том, что "если крымским татарам дать автономию в составе, в пределах Украинского государства, то соответственно это будет означать, что крымские татары будут крупнейшими защитниками автономии в составе Украины, потому что здесь они получили то право, которое они так хотели реализовать".

Она добавила, что со статусом крымскотатарского народа в действующем законодательстве все нормально. В то же время, по поручению президента продолжается работа над законопроектом о статусе крымскотатарского народа.

"Это уже фактически уточненный, углубленный закон, где мы в частности будем говорить и об определенных языковых особенностях, культурных особенностях, политических правах, защите, в том числе относительно права избираться в местные органы или в Верховную Раду. То есть больший объем прав мы закладываем в этот проект закона. Я надеюсь, что, возможно, даже в этом году мы уже сможем его принять, но точно в ближайшее время", – резюмировала Ташева.