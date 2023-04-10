Об этом рассказала постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Она отметила, что украинские власти рекомендуют россиянам покинуть Крым, пока такая возможность есть.

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Украина должна выдать индивидуальные решения о выдворении

Ташева объяснила, что значительная часть россиян въехала в Крым незаконно, ведь не обращалась в миграционные органы.

Мы советуем им раньше уезжать из оккупированного Крыма, пока у них есть такая возможность. Для тех, кто не послушает, в украинском законодательстве есть такая процедура, как принудительное выдворение. Почти все граждане России, въехавшие в Крым за время оккупации, въехали незаконно. Они не обращались в украинские миграционные органы,

– сказала она.

Кроме того, Ташева рассказала, как выдворение россиян может выглядеть на практике. В частности, Украина не может массово выдворить россиян, поэтому властям придется выдать 100 – 200 тысяч индивидуальных решений.

"Согласно нормам международного права, коллективное выдворение незаконно. То есть мы должны выдать сто или двести тысяч индивидуальных решений. Этим должны заниматься украинские миграционные органы, которые возобновят свою работу после деоккупации. Понимаем, чтобы система работала быстро, таких центров должно быть создано очень много", – резюмировала представитель президента.

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