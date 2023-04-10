Про це розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Вона зазначила, що українська влада рекомендує росіянам покинути Крим, поки така можливість є.

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Україна має видати індивідуальні рішення про видворення

Ташева пояснила, що значна частина росіян в'їхала у Крим незаконно, адже не зверталась до міграційних органів.

Ми радимо їм раніше їхати з окупованого Криму, поки у них є така можливість. Для тих, хто не послухається, в українському законодавстві є така процедура як примусове видворення. Майже всі громадяни Росії, які в'їхали в Крим за час окупації, в'їхали незаконно. Вони не звертались до українських міграційних органів,

– сказала вона.

Крім того, Ташева розповіла, як видворення росіян може виглядати на практиці. Зокрема, Україна не може масово видворити росіян, тому владі доведеться видати 100 – 200 тисяч індивідуальних рішень.

"Згідно з нормами міжнародного права, колективне видворення є незаконним. Тобто ми маємо видати сто або двісті тисяч індивідуальних рішень. Цим мають займатися українські міграційні органи, які відновлять свою роботу після деокупації. Розуміємо, щоб система працювала швидко, таких центрів має бути створено дуже багато", – резюмувала представниця президента.

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